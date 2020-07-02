МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Акционеры Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) утвердили дивиденды за 2019 год в размере 53,33 рубля на одну обыкновенную акцию общим объемом 399,975 миллиона рублей, говорится в сообщении биржи по итогам годового собрания.

"Собрание акционеров биржи приняло решение распределить чистую прибыль следующим образом: на выплату дивидендов направить 399,975 млн рублей (53,33 руб. на одну обыкновенную акцию). Оставшуюся часть чистой прибыли решено оставить нераспределенной", — сообщает СПбМТСБ.

Выручка биржи по итогам 2019 года составила 1,698 миллиарда рублей, показав рост на 1% по сравнению с показателем 2018 года, чистая прибыль в 2019 году выросла на 12%, до 1,413 миллиарда рублей. По итогам прошедшего года операционные и инвестиционные доходы СПбМТСБ составили 2,995 миллиарда рублей, увеличившись на 25%.

В ходе собрания также избран новый совет директоров, в который вошли 11 человек: генеральный директор АО "Транснефтепродукта" Павел Горшенков, заместитель начальника отдела оформления поставок нефти и нефтепродуктов департамента транспортировки нефти и нефтепродуктов "Транснефти" Александр Златников, председатель наблюдательного совета Ассоциации профессиональных директоров Александр Иконников, первый вице-президент "Роснефти" Дидье Касимиро, заместитель генерального директора "Сургутнефтегаза" Николай Киселев, заместитель генерального директора по экономике и финансам "Зарубежнефти" Денис Максимов, председатель Совета директоров СПбМТСБ Юрий Медведев, начальник управления аналитики и рисков департамента трейдинга нефтью и нефтепродуктами "Роснефти" Алексей Новиков, президент СПбМТСБ Алексей Рыбников, заместитель генерального директора по логистике, переработке и сбыту "Газпром нефти" Анатолий Чернер, заместитель генерального директора "Татнефти" Азат Ягафаров.

Независимым аудитором СПбМТСБ утверждено ООО "ФБК".

СПбМТСБ — крупнейшая товарная биржа России, организует торги реальным товаром и срочными контрактами. Крупнейшими акционерами биржи являются "Роснефть", "Транснефтепродукт", "Транснефть", "Газпром нефть", "Зарубежнефть", "Сургутнефтегаз" и "Татнефть".