Добавлено решение акционеров (третьим абзацем).

МОСКВА, 2 июл /ПРАЙМ/. Акционеры "ФК Открытие" решили не выплачивать дивиденды по результатам 2019 года, сообщил банк.

"Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по акциям ПАО Банк "ФК Открытие" по результатам 2019 года", — говорится в сообщении.

Кроме того, акционеры переизбрали наблюдательный совет банка в прежнем составе. Так, в состав набсовета снова вошли семь человек: финансовый директор и член правления 4Finance SA Пол Голдфинч, член набсовета Мосбиржи Андрей Голиков, глава "Открытия" Михаил Задорнов, замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, советник председателя ЦБ РФ Алексей Симановский, глава наблюдательного совета разработчика и интегратора блокчейн-решений ICONIC Елена Титова и первый зампред Центробанка Ксения Юдаева.

Банк "Открытие" входит в топ-10 крупнейших банков России и является системно значимым. Работает на финансовом рынке с 1993 года и развивает следующие направления бизнеса: корпоративный, инвестиционный, розничный, малый и средний, а также Private Banking. Основным акционером банка с долей более 99,99% является Банк России.