Акционеры "ФК Открытие" решили не выплачивать дивиденды по результатам 2019 г
Добавлено решение акционеров (третьим абзацем).
МОСКВА, 2 июл /ПРАЙМ/. Акционеры "ФК Открытие" решили не выплачивать дивиденды по результатам 2019 года, сообщил банк.
"Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по акциям ПАО Банк "ФК Открытие" по результатам 2019 года", — говорится в сообщении.
Кроме того, акционеры переизбрали наблюдательный совет банка в прежнем составе. Так, в состав набсовета снова вошли семь человек: финансовый директор и член правления 4Finance SA Пол Голдфинч, член набсовета Мосбиржи Андрей Голиков, глава "Открытия" Михаил Задорнов, замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, советник председателя ЦБ РФ Алексей Симановский, глава наблюдательного совета разработчика и интегратора блокчейн-решений ICONIC Елена Титова и первый зампред Центробанка Ксения Юдаева.
Банк "Открытие" входит в топ-10 крупнейших банков России и является системно значимым. Работает на финансовом рынке с 1993 года и развивает следующие направления бизнеса: корпоративный, инвестиционный, розничный, малый и средний, а также Private Banking. Основным акционером банка с долей более 99,99% является Банк России.
https://1prime.ru/Financial_market/20200702/831718327.html