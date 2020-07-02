МОСКВА, 2 июля/ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Рубль вечером ощутимо прибавляет против доллара и евро на фоне роста нефтяных цен.

Повышение мировых фондовых рынков сигнализирует о возврате спроса на риск, что оказывает поддержку курсу рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.05 мск снижался на 75 копеек, до 70,53 рубля, курс евро — на 78 копеек, до уровня 79,23 рубля, следует из данных Московской биржи. Доллар в четверг опускался до 70,19 рубля и не поднимался выше вчерашнего закрытия.

РУБЛЬ ПРЕРВАЛ ЧЕТЫРЕХДНЕВНОЕ ПАДЕНИЕ

Российская валюта вечером существенно прибавляет против доллара и евро, отыгрывая позиции, утраченные за предыдущие четыре сессии падения. Возврат спроса на рисковые активы сопровождался ростом западноевропейских фондовых индексов, которые выросли в четверг на 1,3-2,8%, американские биржевые площадки вечером прибавляют около 1%.

Зарубежные инвесторы отыгрывают общий рыночный оптимизм, начавшийся ещё накануне на новостях о вакцине от нового коронавируса COVID-19. Выход макроэкономической статистики еврозоны и США укрепил надежды на скорое восстановление глобальной экономики от "коронавирусного гнёта".

Так, статистическое агентство Евростат подсчитало, что безработица в еврозоне в мае выросла до 7,4% с апрельских 7,3%, в то время как ожидались 7,7%.

Кроме того, минтруд США сообщил, что в этой стране безработица в июне сократилась сильнее ожиданий — до 11,1% с 13,3% в мае, при прогнозе в 12,3%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 4,8 миллиона (при прогнозах в 3 миллиона) — это самый высокий показатель, который зафиксировало ведомство с тех пор, как начало вести эту статистику в 1939 году.

Рынок нефти также повышался (плюс 1,8%, до 42,8 доллара вечером), создавая позитивный фон для динамики рублевых активов, на недельных данных о снижении запасов топлива в США. Кроме того, участники торгов отыгрывали статистику о заметном сворачивании в июне буровой деятельности по всему миру.

Определенную поддержку рублю оказали заявления замминистра финансов Владимира Колычева о том, что для финансирования допрасходов ведомство предпочитает наращивать заимствования, а не тратить средства фонда национального благосостояния (ФНБ), чтобы не оказывать влияния на курс рубля путем конверсионных операций, тем более, что пока есть возможность занимать больше.

Российская экономика оказалась более устойчивой к влиянию коронавирусной инфекции, чем экономики многих других стран, также заявил замминистра.

В итоге, доллар и евро вечером падали к рублю на 1-1,1%. Рублевая цена нефти колебалась выше уровня 3 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Рубль смог отыграть существенную часть потерь вторника, однако, пока пара доллар/рубль продолжает торговаться в рамках диапазона 70-75 рублей, нижняя граница которого выступает ближайшей поддержкой для американской валюты, отмечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"Удержание долларом позиций выше 70 рублей говорит в пользу возможного продолжения восходящей динамики в американской валюте", — добавил он.

В пятницу курс доллара будет находиться в рамках уровней 69,8-70,7 рубля, оценивает Антон Покатович из компании "БКС Премьер". "Опасения второй волны пандемии вряд ли покинули настроения инвесторов – тревожность в этой плоскости может усилиться по мере роста числа заболевших по всему миру. При таких вводных текущий рыночный оптимизм остается хрупким", — добавил он.

Для рублевых быков "технически" принципиально важно закрыть торговый день ниже уровня 70,5 рубля за доллар, считает Михаил Шульгин из компании "Открытие брокер".

"Это возвратит валюте РФ потенциал роста до уровня 68 рублей против доллара. Неспособность сделать это выльется в склонность к росту доллара до 72 рублей", — оценил он.