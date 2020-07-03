ВАШИНТОН, 2 июл /ПРАЙМ/. Акции компании Tesla во вторник подросли в цене почти на 8% до 1208,8 доллара на момент закрытия торгов после того, как аналитик инвестиционной компании Westbush Дэн Айвс поднял свой целевой уровень цены на ее акции с 1250 до 2000 долларов, сообщает ресурс Marketwatch.com.

Накануне Tesla по рыночной капитализации обошла всех автопроизводителей, ее акции на закрытии превысили 1133 доллара.

В пояснительной записке своим клиентам Айвс написал, что это связано с тем, что в Китае спрос на продукцию Tesla оказался выше ожиданий, в Европе и США постепенно снимаются связанные с коронавирусом ограничения, а также что скоро ожидаются новости по улучшению аккумуляторов, которые могут все изменить.

Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler.