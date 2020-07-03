МОСКВА, 3 июл /ПРАЙМ/. Часто в период нестабильной экономической ситуации граждане думают о том, как они могут сохранить свои сбережения, а иногда и приумножить их, — о том, как правильно и безопасно это сделать и почему кризис здесь не помеха, рассказала РИА Новости эксперт Национального центра финансовой грамотности Елена Феоктистова.

"Принять решение – заниматься инвестированием денег или нет — нужно исходя из ваших целей, а не из состояния рынка. Опытные инвесторы, наоборот, ждут кризиса, чтобы купить хорошие активы по выгодной цене", — сказала эксперт, предупредив при этом, что вложения в ценные бумаги как инструмент сохранения сбережений и получения доходов выше инфляции – отличный способ, но инвестировать нужно только на свободные деньги, а любое желание обыграть рынок и поэкспериментировать часто приводит к большим потерям.

"Основное правило безопасного инвестирования – "нельзя держать яйца в одной корзине". Вы должны покупать акции разных компаний из разных секторов рынка и из разных стран. В идеале, сформируйте свой портфель, куда будут включены разные активы – акции и облигации из развивающих и развитых стран, добавьте туда золото для стабильности портфеля", — советует эксперт.

"Чем больше будет у вас разных активов в разных секторах рынка, тем спокойнее будет ваш портфель в период нестабильности. В настоящее время на фондовом рынке РФ приобретают широкую популярность (торгуемые на бирже — ред.) фонды ETF. Это хороший способ распределить свои деньги в разные компании при относительно небольших расходах", — добавила она.

Она напомнила, что в РФ помимо брокерского счета был введен способ инвестирования через индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), который также дает возможность получить налоговую льготу при инвестировании на фондовом рынке. "Разница в том, что на брокерском счете я должна держать акции все три года и не могу их продать, иначе слетаю со льготы, а на ИИС я могу сперва купить акции одной компании, а потом продать и купить на вырученную сумму акции другой, и льгота по второму типу у меня сохраняется, если я не брала вычет", — объяснила эксперт.

"Фондовый рынок волатилен, а цена на активы меняется ежесекундно. Вы можете быстро потерять свои сбережения полностью или в какой-то части. Прежде чем открывать ИИС или просто направлять деньги на инвестиции, вы должны сформировать финансовый резерв – деньги, которые вы можете в любой момент достать и направить на свои срочные цели. Дополнительно я рекомендую сформировать финансовую защиту – купить полис долгосрочного страхования жизни, чтобы в случае проблем со здоровьем вам не пришлось выводить деньги с ИИС", — заключила Феоктистова.