Cобытия в сфере макроэкономики и бизнеса 3 июля
МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 3 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|USD
|США — День независимости / Independence Day — выходной день на биржах
|3:30
|JPY
|Япония — Индекс PMI в секторе услуг (июнь)
|45 (факт)
|45 (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Объём розничных продаж (м/м) (май)
|16,9% (факт)
|16,9% (факт)
|4:45
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin (июнь)
|58,4 (факт)
|58,4 (факт)
|4:45
|CNY
|Китай — Композитный индекс PMI Китая (июнь)
|55,7 (факт)
|55,7 (факт)
|10:15
|EUR
|Испания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июнь)
|27,9
|45,9
|10:45
|EUR
|Италия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июнь)
|28,9
|47
|10:50
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июнь)
|50,3
|50,3
|10:55
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июнь)
|45,8
|45,8
|11:00
|EUR
|Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (июнь)
|47,5
|47,5
|11:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июнь)
|47,3
|47,3
|11:30
|GBP
|Великобритания — Композитный индекс деловой активности (PMI)
|47,6
|47,6
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июнь)
|47
|47
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|9:00
|RUB
|Индекс деловой активности в секторе услуг (июнь)
|35,9
|RUB
|КАМАЗ — СД (выборы председателя СД)
https://1prime.ru/Financial_market/20200703/831719342.html