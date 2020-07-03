 

МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 3 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

 

Международные события
КогдаГде и чтоПредыдущее значениеПрогноз
USD США — День независимости / Independence Day — выходной день на биржах
3:30 JPY Япония — Индекс PMI в секторе услуг (июнь) 45 (факт) 45 (факт)
4:30 AUD Австралия — Объём розничных продаж (м/м) (май) 16,9% (факт) 16,9% (факт)
4:45 CNY Китай — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin (июнь) 58,4 (факт) 58,4 (факт)
4:45 CNY Китай — Композитный индекс PMI Китая (июнь) 55,7 (факт) 55,7 (факт)
10:15 EUR Испания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июнь) 27,9 45,9
10:45 EUR Италия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июнь) 28,9 47
10:50 EUR Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июнь) 50,3 50,3
10:55 EUR Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июнь) 45,8 45,8
11:00 EUR Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (июнь) 47,5 47,5
11:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июнь) 47,3 47,3
11:30 GBP Великобритания — Композитный индекс деловой активности (PMI) 47,6 47,6
11:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июнь) 47 47

 

 

 

Российские события
КогдаГде и чтоПредыдущее значениеФакт.
9:00 RUB Индекс деловой активности в секторе услуг (июнь) 35,9
RUB КАМАЗ — СД (выборы председателя СД)

 

 

 