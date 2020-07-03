МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно растет по рублевому индексу Мосбиржи и по долларовому индексу РТС, в то же время падают бумаги "Башнефти" на фоне дивидендной отсечки, свидетельствуют данные Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.06 мск пятницы рос на 0,18% — до 2793,89 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,09% — до 1249,46 пункта.

Привилегированные акции "Башнефти" снижаются на 5,58%, обыкновенные — на 3,15%.