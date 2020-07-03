МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Акции "Аэрофлота" снижаются примерно на 0,8% на фоне рекомендации совета директоров акционерам не выплачивать дивиденды за 2019 год, следует из данных торгов Московской биржи.

К 10.32 мск акции крупнейшего российского авиаперевозчика снижались на 0,81%, ранее уже опускались на 1,9% — до 80,1 рубля. При этом индекс Мосбиржи поднимается на 0,09%. Совет директоров "Аэрофлота" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2019 год

Ранее в пятницу совет директоров "Аэрофлота" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2019 год в связи со значительным негативным влиянием на деятельность ПАО "Аэрофлот" кризисной ситуации, вызванной пандемией коронавируса. В четверг премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился при подготовке директив для совета директоров не предусматривать выплату дивидендов "Аэрофлотом" за 2019 год.

Как отмечают аналитики Промсвязьбанка, "авиаотрасль проходит острейший кризис рынка авиаперевозок на фоне пандемии коронавируса". "Группа "Аэрофлот" является крупнейшим авиаперевозчиком в России, и компания испытывает давление вследствие спада на рынке… В таких условиях отсутствие дивидендов выглядит логичным", — подчеркивают эксперты.

Чистая прибыль группы "Аэрофлот" в 2019 году по новым стандартам МСФО составила 13,5 миллиарда рублей. Дивидендная политика "Аэрофлота" предусматривает выплату дивидендов на уровне 25% чистой прибыли по МСФО. Однако за 2018 год авиакомпания выплатила дивиденды из расчета 2,6877 рубля на акцию на общую сумму 2,857 миллиарда рублей, что составляет около 50% чистой прибыли по МСФО. За 2017 и 2016 годы также выплачивалось 50% чистой прибыли по МСФО.

Основным владельцем "Аэрофлота" является государство с долей 51,2%. Госкорпорации "Ростех" принадлежит 3,5% акций авиакомпании. Остальные акции принадлежат институциональным инвесторам, физическим лицам, менеджменту компании.