МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы преимущественно снижаются в пятницу в рамках коррекции после уверенного роста днем ранее, при этом негатив ограничивает сильная внутренняя статистика, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.38 мск британский индекс FTSE 100 опускался на 0,37%, до 6216,85 пункта, французский CAC 40 — на 0,29%, до 5034,71 пункта, немецкий DAX — рос на 0,01%, до 12609,9 пункта.

В пятницу на европейских фондовых рынках отмечаются коррекционные настроения после роста в четверг в пределах 2,8% на сильных статданных по рынку труда в еврозоне и США.

В то же время распродажи ограничивает статистика от исследовательской организации Markit Economics, согласно которой индекс деловой активности в еврозоне в июне вырос до максимума за четыре месяца. Так, показатель поднялся до 48,5 пункта с уровня мая в 31,9 пункта, хотя аналитики ждали его значения на уровне 47,5 пункта.

Хорошая статистика помогает ослабить опасения рынка за перспективы восстановления мировой экономики. "Все еще существует общее положительное мнение относительно темпов восстановления экономики", — сказал агентству Франс Пресс аналитик по мировым рынкам TIAA Крис Гаффни (Chris Gaffney).