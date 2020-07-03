МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Курс евро в пятницу днем замедлил темпы снижения по отношению к доллару после выхода статистики по деловой активности в еврозоне, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.47 мск курс евро к доллару опускался до 1,123 с 1,1238 доллара за евро. Утром в пятницу показатель опускался до 1,1224 доллара. Курс доллара к иене рос до 107,49 иены со 107,48 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,02%, до 97,3 пункта.

Замедлению снижения курса евро к доллару способствует статистика от исследовательской организации Markit Economics, согласно которой индекс деловой активности в еврозоне в июне вырос до максимума за четыре месяца. Так, показатель поднялся до 48,5 пункта с уровня мая в 31,9 пункта, хотя аналитики ждали его значения на уровне 47,5 пункта.

В то же время объем торгов на валютном рынке в пятницу снижен, поскольку биржи США будут закрыты в связи с национальным праздником — Днем независимости, который отмечается 4 июля. Таким образом, аналитики UniCredit, мнение которых приводит газета Wall Street Journal, ожидают, что курс евро продолжит "колебания между отметками 1,12 и 1,13 доллара, особенно учитывая выходной день в пятницу в США".