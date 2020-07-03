МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Доля нерезидентов в облигациях федерального займа (ОФЗ) на счетах иностранных номинальных держателей в июне сократилась на 1,03 процентного пункта — до 29,62%, свидетельствуют данные центра информации Национального расчетного депозитария (НРД).

Для сравнения: на 31 декабря 2019 года доля нерезидентов составляла 31,5%, на 31 марта — 31,08%, на 30 апреля — 30,59%, на 31 мая — 30,65%.

В июне наблюдались колебания на уровне 29,62-30,56%, говорится в сообщении. При этом на 30 июня доля ОФЗ на счетах иностранных номинальных держателей и финансовых организаций со 100-процентным участием иностранного капитала составила 35,45%, что соизмеримо с майскими показателями.

В конце месяца значительно сократилась доля нерезидентов в ОФЗ-ПД 24021 с погашением в апреле 2024 года — на 10,73 процентных пункта по сравнению с началом месяца. В ОФЗ-ПД 26228 с погашением в апреле 2030 года произошло сокращение доли на 5,26 процентных пункта, и она закрепилась на 53,93%, в ОФЗ-ПД 26233 с погашением в июле 2035 года доля выросла на 3,74 процентных пункта, до 4,86%.

Доля нерезидентов в ОФЗ-ПД 26230 с погашением в марте 2039 года снизилась на 4,42 процентных пункта, до 29,85%, в ОФЗ-ПД 26225 с погашением в мае 2034 года доля снизилась на 4,12 процентных пункта и составила 39,22%. В начале июня была выпущена ОФЗ-ПД 26234 и уже к середине месяца доля участия нерезидентов превысила 10%, и к концу зафиксировалась на уровне 20,01%.

"В сравнении с маем июнь отличается относительной стабильностью, по общей тенденции основные изменения в долях участия нерезидентов произошли в середине месяца", — говорится в сообщении.