МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в пятницу пятый торговый день подряд бьет рекорд за всю историю наблюдений с начала 2018 года, следует из данных биржи.

По итогам торговой сессии 3 июля цена Аи-95 с поставкой в Европейской части России по национальному индексу достигла 59,784 тысячи рублей за тонну, увеличившись на 1,85% по сравнению с предыдущим показателем.

При этом объем торгов составил 10,220 тысячи тонн, или 611 миллионов рублей.

Предыдущие исторические максимумы были зафиксированы в четверг и вторник. Среда была нерабочим днем.

Цена бензина Аи-92 по итогам торгов пятницы составила 51,287 тысячи рублей за тонну по национальному индексу. Это на 0,79% выше уровня предыдущей торговой сессии.

Объем торгов этим бензином составил 11,840 тысячи тонн, или 607,24 миллиона рублей.