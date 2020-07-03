МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Курс рубля не смог удержаться в "зеленой зоне" и теряет более 1% к доллару и евро, американская валюта закрепилась выше 71 рубля, европейская – выше 80 рублей, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.23 мск пятницы рос на 85 копеек — до 71,4 рубля, курс евро — на 84 копейки, до 80,17 рубля.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 1,21% — до 42,62 доллара за баррель.

РУБЛЬ ОТСТУПАЕТ

Рубль начал торги пятницы на положительной территории и торговался в плюсе вместе с большинством валют развивающихся рынков, несмотря на снижение цен на нефть.

В первой половине торгов рубль в моменте к доллару максимально поднимался на 44 копейки – до 70,11 рубля, и на 30 копеек к евро – до 79,03 рубля.

Впрочем, днем картина изменилась: стоимость нефти марки Brent усилила снижение, хотя и оставалась выше 42,5 доллара за баррель, что на фоне отсутствия американских игроков изменило направление динамики рубля. Рубль к текущему моменту теряет порядка 1,2% к доллару и 1,1% к евро.

Возвращение курса доллара к рублю в пятницу на уровни выше 71 рубля видится обоснованным, отмечает экономист "БКС Премьер" Антон Покатович.

"Пока что оптимизм инвесторов поддерживает сравнительно позитивная статистика PMI, свидетельствующая о восстановлении активности промышленности в мире. Тем временем опасения в отношении вирусной плоскости, где рост числа заболевших продолжается, в том числе активной рост числа заболевших наблюдается и в США, на наш взгляд, продолжают усиливаться. В этой связи давление на рубль может повышаться", — считает он.

Сырьевые площадки перешли к падению после новых данных о росте заболеваемости COVID-19 в южных штатах, отмечает аналитик "Фридом Финанс" Валерий Емельянов. У игроков рынка растут опасения по поводу очередного падения спроса на топливо, указывает аналитик.

"Дополнительно на нефть давят разногласия внутри ОПЕК+. Саудовская Аравия готовится к демпингу, нацеленному против Анголы и Нигерии, которые превышают взятые на себя квоты по добыче. Но как именно это будет сделано, пока непонятно. Россия полностью выполняет обязательства, но при этом официальные лица уклоняются от ответа на вопрос, будет ли сокращение добычи продлеваться до сентября. Это дает почву для спекуляций с целью снижения цены на нефть. Ослабление рубля является отражением этих событий", — говорит он.

Также начинают сказываться другие, внутренние факторы: низкие кредитные ставки, восстановление импортных операций, сезонный спрос на валюту, перечисляет Емельянов.

"Также стоит учесть, что в пятницу рубль часто склонен дешеветь: игроки рынка либо фиксируют прибыль, либо выходят из бумаг, не желая оставаться на выходные в рискованных активах", — говорит он.

Не вселяет оптимизма и статистка по американскому рынку труда, где снижение числа обращений за пособиями по безработице значительно замедлилось, отмечает Покатович. Также в пользу усиления давления на рубль продолжает выступать процесс конвертации заработанных прибылей и дивидендов в валюту иностранными инвесторами, добавляет он.

ПРОГНОЗЫ

В пятницу объемы торгов на российском валютном рынке очень скромные, отмечает Олег Кочетков из МТС Банка.

Если доллар закрепится выше 71,4 рубля, более вероятным будет некоторый дальнейший рост, если нет — вероятна дальнейшая проторговка диапазона 69-71 рубль.

До конца этого дня доллар может закрепиться возле отметки 71,5 рубля, евро – вверху диапазона 80-80,5 рубля, полагает Емельянов из "Фридом Финанс".

Покатович из "БКС Премьер" ожидает, что на следующей неделе курс рубля сохранит склонность к умеренному ослаблению в диапазоне 70,4-72,2 рубля за доллар.