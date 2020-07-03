МОСКВА, 3 июля — ПРАЙМ. Московская биржа начнет торги акциями иностранных эмитентов 17 августа, сообщается в материалах торговой площадки.

Ранее директор департамента рынка акций биржи Борис Блохин говорил, что площадка этим летом запустит торги в рублях 25-30 наиболее ликвидными акциями из американского фондового индекса S&P 500 и до конца года доведет это количество до 50.

"Старт торгов акций иностранных эмитентов на Московской бирже назначен на 17 августа 2020 года", — сообщает биржа сегодня.