МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 6 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
9:00 EUR Германия — Объём производственных заказов (м/м) (май) -25,8% 13%
10:30 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в секторе строительства от IHS Markit (июнь) 40,1  
11:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в строительном секторе (июнь) 28,9 29,7
12:00 EUR Еврозона — Объём розничных продаж (м/м) (май) -11,7% 15%
16:45 USD США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (июнь) 46,8  
16:45 USD США — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (июнь) 46,7  
17:00 USD США — Индекс занятости в непроизводственном секторе (ISM) (июнь) 31,8  
17:00 USD США — Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (июнь) 45,4 49,5
17:30 CAD Канада — Обзор экономической конъюнктуры Банка Канады /BoC/    
22:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ -16 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 546,3 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 224,3 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC 25,2 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC -228,1 тыс  
22:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC 34,6 тыс  
22:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю 10,8 тыс  
22:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC 117,1 тыс  

 

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Башнефть — закрытие реестра для выплаты див-дов 2019 (ГОСА — 24.06.2020) 158,95 (ао, ап) — див-д 2018 107,81 (ао, ап) — див-д 2019
  RUB ФосАгро — закрытие реестра для выплаты див-дов 1кв2020 (ВОСА — 19.06.2020) 24 (1кв2018) + 45 (1П2018) + 72 (9м2018) + 51 (фин) — див-д 2018, 72 (1кв2019) + 54 (1П2019) + 48 (9м2019) + 18 (фин) — див-д 2019 78 (1кв2020) — див-д 2020

 

 

 