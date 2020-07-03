События в сфере макроэкономики и бизнеса 6 июля
МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 6 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|9:00
|EUR
|Германия — Объём производственных заказов (м/м) (май)
|-25,8%
|13%
|10:30
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в секторе строительства от IHS Markit (июнь)
|40,1
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в строительном секторе (июнь)
|28,9
|29,7
|12:00
|EUR
|Еврозона — Объём розничных продаж (м/м) (май)
|-11,7%
|15%
|16:45
|USD
|США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (июнь)
|46,8
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (июнь)
|46,7
|17:00
|USD
|США — Индекс занятости в непроизводственном секторе (ISM) (июнь)
|31,8
|17:00
|USD
|США — Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (июнь)
|45,4
|49,5
|17:30
|CAD
|Канада — Обзор экономической конъюнктуры Банка Канады /BoC/
|22:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|-16 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|546,3 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|224,3 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|25,2 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|-228,1 тыс
|22:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|34,6 тыс
|22:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|10,8 тыс
|22:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|117,1 тыс
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Башнефть — закрытие реестра для выплаты див-дов 2019 (ГОСА — 24.06.2020)
|158,95 (ао, ап) — див-д 2018
|107,81 (ао, ап) — див-д 2019
|RUB
|ФосАгро — закрытие реестра для выплаты див-дов 1кв2020 (ВОСА — 19.06.2020)
|24 (1кв2018) + 45 (1П2018) + 72 (9м2018) + 51 (фин) — див-д 2018, 72 (1кв2019) + 54 (1П2019) + 48 (9м2019) + 18 (фин) — див-д 2019
|78 (1кв2020) — див-д 2020
https://1prime.ru/Financial_market/20200703/831723088.html