МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Стоимость золота слабо опускается в цене в пятницу вечером, в то время как инвесторы продолжают позитивно оценивать макроэкономические данные, пришедшие из США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.23 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 0,14%, или на 2,5 доллара, до 1787,45 доллара за тройскую унцию; июльский фьючерс на серебро дорожал на 0,05%, до 18,332 доллара за унцию.

Инвесторы отказываются от приобретения активов-"убежищ" после публикации ряда статданных. Так, накануне стало известно, что безработица в США упала до 11,1%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 4,8 миллиона.

Кроме того, ранее в пятницу данные делового издания Caixin показали, что индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг экономики Китая в июне вырос максимальными темпами за 10 лет — до 58,4 пункта с 55 пунктов месяцем ранее.

При этом аналитик Bank of China International Сяо Фу (Xiao Fu), чье мнение приводит агентство Рейтер, полагает, что несмотря на данные с рынка труда в США, необходимы еще подтверждения того, что экономическая ситуация стабилизировалась.

Также сдерживает падение стоимости золота ситуация с коронавирусом. В июне более чем в половине штатов США заболеваемость им резко выросла на фоне массовых протестов и повсеместного снятия ограничений. Целый ряд штатов, включая крупнейшие по населению Техас и Флориду, приостановили "открытие" экономики.