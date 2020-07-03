МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Доллар стал дешеветь к евро в пятницу вечером после удорожания днем, на "тонком" вследствие выходного дня в США рынке, европейскую валюту поддерживают данные о значительном росте деловой активности в еврозоне, свидетельствуют биржевые сводки.

По состоянию на 18.05 мск курс евро к доллару растёт до 1,1244 с 1,1238 доллара за евро. Днем показатель опускался до 1,123 доллара. Курс доллара к иене поднимается до 107,52 иены со 107,48 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшается на 0,11%, до 97,21 пункта.

В пятницу объем торгов на глобальном валютном рынке снижен, поскольку биржи США закрыты в связи с выходным перед национальным праздником — Днем независимости, который отмечается 4 июля.

Курс евро поддерживает макростатистика. По данным исследовательской организации Markit Economics, индекс деловой активности в еврозоне в июне вырос до максимума за четыре месяца — до 48,5 пункта с уровня мая в 31,9 пункта.