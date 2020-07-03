МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Общий объем торгов на всех рынках Московской биржи в июне вырос на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 72,9 триллиона рублей, следует из материалов торговой площадки.

"В июне 2020 года общий объем торгов на рынках Московской биржи вырос на 10,3% и составил 72,9 триллиона рублей… Позитивную динамику продемонстрировали почти все биржевые рынки: рынок акций (рост на 71,9%), облигаций (рост на 14,2%), срочный рынок (рост на 44,6%), спот-рынок валюты (рост на 23,0%) и денежный рынок (рост на 24,6%)", — говорится в сообщении.

Объем торгов на фондовом рынке в июне по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 34,3% и достиг 4,118 триллиона рублей. Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями вырос на 71,9%, до 1,839 триллиона рублей. Среднедневной объем торгов вырос в 1,6 раза, составив 91,9 миллиарда рублей.

Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями вырос на 14,2% и составил 2,279 триллиона рублей. Среднедневной объем торгов составил 91,9 миллиарда рублей против 56,3 миллиарда годом ранее. В июне на фондовом рынке Мосбиржи было размещено 103 облигационных займа на общую сумму 1,492 триллиона рублей, включая объем размещения однодневных облигаций на 391,3 миллиарда.

Объем торгов на валютном рынке составил 25 триллионов рублей, что на 1,2% выше, чем в июне 2019 года. На торги инструментами спот пришлось 6,6 триллиона рублей, на сделки своп и форварды – 18,4 триллиона. Среднедневной объем торгов на валютном рынке Мосбиржи составил 1,252 триллиона рублей, или 18,1 миллиарда долларов.

В марте общий объем торгов на всех рынках Московской биржи вырос до исторически рекордных 98,8 триллиона рублей и, таким образом, приблизился к объему годового российского ВВП, который по итогам 2019 года составил 110 триллионов рублей. Общий объем торгов на всех рынках Мосбиржи в апреле вырос на 15,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 85,5 триллиона рублей.