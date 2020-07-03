МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы в пятницу заметно снизились, причём в Лондоне падение составило 1,4%, обеспокоенность трейдеров темпами выявления новых инфицированных коронавирусом сдержала их склонность к риску, несмотря на позитивную макростатистику, свидетельствуют данные торговых площадок.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 уменьшился на 1,38%, до 6154,4 пункта, французский CAC 40 — на 0,84%, до 5007,14 пункта, немецкий DAX — на 0,74%, до 12515,7 пункта.

В мире продолжает расти число случаев выявления нового коронавируса. Рынки обращают особое внимание на данные из США, где насчитали рекордное число случаев заражения коронавирусом нового типа за сутки — свыше 52 тысяч.

Вместе с этим объем торгов был снижен, поскольку американские инвесторы отдыхали, пользуясь официальным выходным перед национальным праздником — Днем независимости, который отмечается 4 июля.

Возможно поэтому, на таком "тонком" рынке, страхи и смогли возобладать над фундаментальным анализом, в то время как согласно появившимся сегодня данным исследовательской организации Markit Economics индекс деловой активности в еврозоне в июне вырос до максимума за четыре месяца — до 48,5 пункта с уровня мая в 31,9 пункта.