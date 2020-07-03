МОСКВА, 3 июля — ПРАЙМ. Рынок акций РФ по итогам основных торгов пятницы продемонстрировал разнонаправленную динамику по основным биржевым индексам на фоне ощутимого роста доллара против рубля.

Так, рублёвый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов повысился на 0,46% до 2801,66 пункта, а долларовый индекс РТС — упал на 1,05%, до 1235,18 пункта. При этом в течение торгов пятницы индекс Мосбиржи обновил максимум с 10 июня, поднимаясь до 2803,32 пункта.

Рабочую неделю рынок также закрыл разнонаправленно: индекс Мосбиржи вырос за прошедшие четыре сессии на 1,45%, РТС — снизился на 0,93%.

Курс доллара вечером пятницы растет на 87 копеек, до 71,42 рубля.