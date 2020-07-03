МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) снижением своей стоимости, подорожали лишь расписки "Северстали", свидетельствуют данные торговой площадки.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 1,9%, до 5,06 доллара, "Новатэка" — на 1,02%, до 146,1 доллара, "Лукойла" — на 1,3%, до 75,64 доллара. Бумаги "Газпрома" подешевели на 0,4%, до 5,46 доллара, "Газпром нефти" — на 0,43%, до 23,3 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" уменьшилась на 0,15%, до 26,45 доллара. Расписки "Северстали" подорожали на 0,49%, до 12,32 доллара, НЛМК — снизились в цене на 0,5%, до 20,02 доллара.

Бумаги ВТБ подешевели на 0,31%, до 0,95 доллара, Сбербанка — на 0,97%, до 11,77 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", опустилась на 0,98%, до 20,3 доллара.

GDR АФК "Система" снизились в стоимости на 1,75%, до 4,78 доллара, цена бумаг "Магнита" уменьшилась на 1,17%, до 13,46 доллара. Цена расписок "Ленты" снизилась на 2,05%, до 2,39 доллара.