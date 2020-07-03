МОСКВА, 3 июля — ПРАЙМ. Рынок акций РФ немного поднялся в пятницу по рублевому индексу и упал по долларовому на фоне ощутимого ослабления рубля к американской валюте.

Падение цен на рынке нефти и снижение европейских фондовых индексов оказывали давление на стоимость российских биржевых активов. Рыночная активность была при этом низкой в отсутствие американских участников из-за выходного в США перед Днём независимости.

Рублёвый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов повысился на 0,46% до 2801,66 пункта, а долларовый индекс РТС — упал на 1,05%, до 1235,18 пункта. При этом в течение торгов пятницы индекс Мосбиржи обновил максимум с 10 июня, поднимаясь до 2803,32 пункта.

Всю рабочую неделю рынок также закрыл разнонаправленно: индекс Мосбиржи вырос за прошедшие четыре сессии на 1,45%, РТС — снизился на 0,93%.

Курс доллара вечером пятницы растет на 90 копеек, до 71,45 рубля.

НА ВНЕШНЕМ НЕГАТИВЕ

Настроения на зарубежных площадках в пятницу преобладали негативные, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". Последнее, впрочем, сказалось главным образом на курсе рубля, хотя значительных изменений в уровне нефтяных цен или американских фондовых индексов в последние дни не произошло, добавила она.

При этом основные западноевропейские индексы заметно снизились сегодня, в том числе британский — на 1,4%. Рынки обращают особое внимание на данные из США, где зафиксировано рекордное число случаев заражения коронавирусом нового типа за сутки — свыше 52 тысяч.

Вместе с этим объем торгов был снижен, поскольку американские инвесторы отдыхали, пользуясь официальным выходным перед национальным праздником — Днем независимости, который отмечается 4 июля.

Рынок нефти также снижался в пятницу (на 0,8% до 42,8 доллара вечером) – также на фоне опасений по поводу сохранения низких темпов развития мировой экономики из-за коронавируса.

При этом ощутимое ослабление рубля против доллара сдержало падение рублевых цен российских акций, многие из которых оказались по итогам дня в плюсе, обеспечив некоторый рост и рублевому индексу Мосбиржи.

В лидерах роста котировок в РФ оказались акции "Юнипро" (+2,7%), "Полюса" (+2,2%), ГДР X5 (+2,1%), ТГК-1 (+1,9%), "Русала" (+1,9%), НЛМК (+1,6%), "Северстали" (+1,8%).

Подешевели бумаги "Башнефти" (-5% префы —3,5% "обычка") после дивидендной отсечки, "Фосагро" (-1,4%) "Распадской" (-1,3%), "Аэрофлота" (-0,9%), "Сургутнефтегаза" (-0,7%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"На следующей неделе инвесторы, помимо макроэкономических данных, продолжат следить за динамикой коронавирусных заражений прежде всего в США. Понижательные риски исходят главным образом от масштабного введения карантинных мер. Все остальные факторы рынки, похоже, все еще могут воспринимать без существенного пессимизма. До верхних границ июньских диапазонов (2835 и 1306 пунктов) индексам РФ пока еще довольно далеко. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2740-2825 пунктов", — оценивает Кожухова.

Преодоление индексом Мосбиржи рубежей сопротивления выше 2800 пунктов — задача на начало будущей недели, считает Александр Бахтин из компании "БКС премьер".

"Впрочем, пока рыночный оптимизм держится в основном за счет хорошей статистики по темпам восстановления активности в производственном секторе ключевых стран. Однако риски в вирусной плоскости, а также по линии отношений Пекин — Вашингтон, очевидно, сохраняют полную актуальность. Таким образом, в понедельник, по нашим оценкам, индекс Мосбиржи сформируется в диапазоне 2735-2815 пунктов", — заключил он.