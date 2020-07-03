МОСКВА, 3 июля /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Рубль вечером ощутимо теряет против доллара и евро на фоне снижения нефтяных цен и общего ослабления аппетита к риску на мировых финансовых рынках.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.04 мск растёт на 94 копейки, до 71,5 рубля, курс евро — на 1,04 рубля, до уровня 80,37 рубля, следует из данных Московской биржи.

Ранее доллар поднимался до 71,67 рубля, максимума с 25 мая, евро – до 80,58 рубля, максимума с 6 мая.

РУБЛЬ ОПЯТЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Российская валюта вечером существенно теряет против доллара и евро, отыгрывая общее ухудшение аппетита к риску на мировых торговых площадках.

Негативные сигналы пришли из-за рубежа. Так, основные западноевропейские индексы заметно снизились сегодня, в том числе британский — на 1,4%. Рынки обращают особое внимание на данные из США, где зафиксировано рекордное число случаев заражения коронавирусом нового типа за сутки — свыше 52 тысяч.

Вместе с этим объем торгов был снижен, поскольку американские инвесторы отдыхали, пользуясь официальным выходным перед национальным праздником — Днем независимости, который отмечается 4 июля.

Котировки нефти также снижались в пятницу (сейчас — на 0,9% до 42,8 доллара) – также на фоне опасений по поводу сохранения низких темпов развития мировой экономики из-за коронавируса.

Дополнительным негативным фактором для рубля стало ослабление спроса на рублевый долг. Об этом, в частности, свидетельствуют оценки Национального расчетного депозитария (НРД). Доля нерезидентов в ОФЗ на счетах иностранных номинальных держателей в июне сократилась на 1,03 процентного пункта — до 29,62%. При этом на 31 декабря показатель составляла 31,5%, на 31 марта — 31,08%, на 30 апреля — 30,59%, на 31 мая — 30,65%, оценивает НРД.

Откровенно слабые результаты аукционов Минфина РФ по размещению ОФЗ за последние пару недель уже свидетельствовали о явном охлаждении интереса инвесторов к российскому госдолгу, а соответственно — и к рублю, комментирует Алексей Коренев из ГК "Финам".

В итоге доллар и евро вечером растут к валюте РФ на 1,3%. Рублевая цена нефти колеблется выше уровня в 3 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Опасения инвесторов в отношении вирусных рисков, вызванные ростом числа заболевших, в том числе в США, продолжают усиливаться, отмечает Антон Покатович из компании "БКС Премьер".

"В связи с этим давление на рубль может повышаться. Также в пользу усиления давления на рубль продолжает выступать процесс конвертации в валюту иностранными инвесторами заработанной на рынке прибыли и дивидендов. Ожидаем, что в понедельник рубль сохранит склонность к умеренному ослаблению в диапазоне 70,4-72,2 рубля за доллар", — оценил он.

В целом не самые лучшие ожидания вынуждают инвесторов выходить из более рискованных активов (в том числе и из рублевых), добавляет Коренев.

"На следующей неделе стоит обратить внимание развитие темы угроз Саудовской Аравии начать новый цикл ценовых войн на рынке нефти из-за нежелания некоторых стран исполнять соглашение ОПЕК+", — заключил он.