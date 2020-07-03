КИЕВ, 3 июл /ПРАЙМ/. Украина рассчитывает до конца июля подписать документ о получении помощи в 1,2 миллиарда евро от ЕС, несмотря на отставку главы Нацбанка Якова Смолия, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Ранее глава Минфина Украины Сергей Марченко заявил, что страна рассчитывает до конца года получить 3,5 миллиарда долларов от Международного валютного фонда (МВФ) по новой программе, до 1 миллиарда евро от Всемирного банка, а также более 1 миллиарда евро макрофинансовой помощи от Евросоюза.

"Что очень важно, мы продолжаем работу, а это большой показатель, с Европой и уже в 20-х числах июля, я надеюсь, мы подпишем очередной меморандум и очередной документ о предоставлении следующего транша макрофинансовой помощи в размере 1,2 миллиарда евро от ЕС", — заявил он в эфире "Свободы слова Савика Шустера".

Верховная рада Украины по предложению президента Владимира Зеленского в пятницу уволила Якова Смолия с должности главы Национального банка страны.

Смолий, занимавший должность главы Нацбанка с марта 2018 года, в среду написал заявление об отставке, объяснив это "систематическим политическим давлением" на банк, и подал заявление президенту. По украинскому законодательству Рада назначает и увольняет главу Нацбанка по представлению президента.