МОСКВА, 3 июля /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров, Елена Лыкова. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на следующей неделе снижения основных биржевых индексов и легкого коррекционного повышения рубля к доллару и евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости.

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индексы Мосбиржи и РТС снизятся за неделю на 1,5% и на 0,6%, до 2761 и 1227 пунктов, соответственно.

Цена на нефть марки Brent при этом снизится примерно на 1 доллар относительно уровня вечера пятницы, до 41,8 доллара, а курс евро на форексе останется около 1,125 доллара, оценивают эксперты.

Курс доллара на внутреннем валютном рынке за неделю снизится при этом на 20 копеек по сравнению с вечером пятницы, до уровня 71,1 рубля, евро – на 10 копеек, до 80,2 рубля, ожидают аналитики.

ГЛОБАЛЬНЫЕ ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

На будущей неделе может возобладать осторожная динамика на рынках, считает Александр Бахтин из компании "БКС Премьер". Хрупкому оптимизму, связанному с восстановлением экономики после пандемии коронавируса, могут продолжить противостоять данные о динамике его распространения в мире, а также возможность эскалации напряженности в отношениях США и Китая из-за гонконгского вопроса, поясняет свою точку зрения он.

"Новые пики по количеству заболевших в сутки в Штатах могут стимулировать восстановление карантинных мер, что окажет негативное влияние на деловую активность, а значит, и на темпы восстановления американской экономики. Данный фактор будет способствовать ухудшению отношений инвесторов к рисковым активам и их снижению", — поясняет Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

Также актуальной продолжает оставаться тема отношений между США и Китаем, указывает эксперт. Штаты имеют широкий набор претензий к Китаю, в частности, в связи с распространением коронавируса в мире, отмечает он. При этом они требуют соблюдения первой части торгового соглашения, параллельно прилагая усилия для введения санкций, добавляет аналитик.

"Сложившаяся ситуация несет на себе риски ухудшения торговых взаимоотношений между странами. В этом случае темпы восстановления мировой экономики после коронавируса будут поставлены под сомнение, что заставит инвесторов пересмотреть отношение к высокорисковым активам", — говорит Зварич.

Мировые рынки не могут определиться с ключевыми драйверами, в свою очередь замечает Владимир Евстифеев из банка "Зенит".

"Статистика по COVID-19 не вселяет оптимизма, что формирует негативный фон. Компенсирующих факторов больше, и они способны временно улучшить аппетит к риску. Так, данные рынка труда в США и статистика по активности в производственном секторе и сфере услуг свидетельствуют о динамичном восстановлении. Кроме того, рынки позитивно реагируют на новости о подготовке вакцины. Все эти факторы способны несколько сбить пессимизм, а прошедшая коррекция сформировала возможность технического роста", — считает он.

Наиболее важные макроданные на неделе будут связаны с Германией — объём производственных заказов и сальдо торгового баланса за май, индекс PMI в секторе услуг за июнь, указывает Бахтин. Из американской статистики на будущей неделе он отмечает число открытых вакансий на рынке труда США (JOLTS) в мае (вторник) и данные минэнерго страны об изменении запасов сырой нефти.

Нефтяные котировки замедлили повышение у июньских пиков, пробой которых может оказаться сложным без значимых позитивных факторов, добавляет Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал". В пятницу особое внимание стоит уделить ежемесячному отчету Международного энергетического агентства и его прогнозам спроса и предложения на рынке нефти (в прошлом месяце они стали более оптимистичными), обращает внимание аналитик.

ДИНАМИКА ФОНДОВЫХ ИНДЕКСОВ В РФ

"Российский и американский фондовые рынки с середины июня продолжают боковое движение, которое рискует перерасти в среднесрочное, если в ближайшие пару недель индексам не удастся преодолеть границы диапазонов", — отмечает Кожухова.

Бесконечно долго боковой тренд продолжаться не может, но все же на предстоящей неделе он, вероятнее всего, сохранится, полагает Георгий Ващенко из компании "Фридом Финанс". Хотя при этом аналитик не исключает, что волатильность возрастет.

"Предстоящая неделя не будет насыщена крупными событиями. Это может стать поводом для продаж рисковых активов, так как ухудшение эпидемиологической обстановки выйдет на первый план. Это повлияет и на российский рынок – фондовые индексы продолжают следовать за глобальными трендами", — считает Андрей Кадулин из банка "Санкт-Петербург".

"На фоне цен на нефть, топчущихся у 43 долларов за баррель, можно ожидать, что давление на российские активы в ближайшее время сохранится. Особенно учитывая призывы к новым санкциям против России", — считает Валерий Вайсберг из компании "Регион".

Индикатор Мосбиржи остается между отметками 2700 и 2835 пунктов, а РТС – между 1200 и 1306 пунктами, оценивает Кожухова.

Индекс Мосбиржи в рамках предстоящей недели может оказаться под давлением и отступить в диапазон 2700-2750 пунктов, считает Зварич. При этом существенное ухудшение внешней конъюнктуры может привести к пробою нижней границы этого коридора, добавляет он.

РУБЛЬ СЛЕГКА ПОДРАСТЁТ

Рубль оказался в полосе повышенной волатильности, отмечает Андрей Кочетков из компании "Открытие Брокер".

"С одной стороны, на него давит конвертация дивидендов нерезидентами. Минфин также объявил об увеличении плана заимствований в текущем году с 2,3 триллиона рублей до 5 триллионов. Последние аукционы ОФЗ показали, что инвесторы не готовы активно вкладываться при текущих ставках и даже ожидают их рост, о чём свидетельствует повышенный спрос на ОФЗ с плавающим купоном", — поясняет он.

Нерезиденты возобновили активный выход из российских долговых госбумаг, отмечает и Вайсберг.

"С другой стороны, рубль сохраняет свою положительную доходность, делая его одной из главных целей стратегии carry trade. Поэтому период нестабильности курса вряд ли продлится долгое время, и рубль вновь вернётся к укреплению", — добавляет Кочетков.

"Мы считаем текущие позиции российской валюты сбалансированными и по-прежнему оцениваем диапазон в 69-70,5 рубля за доллар справедливым в отсутствии выраженного негатива на рынках, но с учетом сезонного ухудшения платежного баланса и продолжающихся валютных интервенций", — указывает Кадулин.

Впрочем, есть и более осторожные оценки. Ожидается закрепление доллара в диапазоне 70-75 рублей и при существенном ухудшении внешней конъюнктуры попытки американской валюты выйти в верхнюю половину этого диапазона, оценил Зварич.

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

Сдерживающее влияние на рост отечественного рынка акций на будущей неделе могут оказывать дивидендные отсечки, считает Бахтин.

Ващенко напоминает, что на будущей неделе из корпоративных событий стоит ожидать закрытия реестров на дивиденды МТС, компании "Энел Россия", ОГК-2, "Детского мира", "Алросы".

Лидерами же роста на предстоящей неделе могут стать акции "Яндекса", Mail.ru Group и Сбербанка, считает он.

Российский рынок акций и рубль в случае слабости нефтяных цен окажутся под дополнительным давлением вместе с нефтегазовыми бумагами, отмечает Кожухова.

"Динамика компаний нефтегазового сектора будет увязана с ценами на углеводородное сырье. Не исключаем коррекцию нефти до 38 долларов за баррель Brent. Аутсайдерами могут стать акции потребительского сектора и энергетики", — уточняет Ващенко.

"В краткосрочных фаворитах остается "Полюс", который при ухудшении мирового аппетита к риску может стремиться к майскому пику 12738 рублей (в этом случае котировки золота, вероятно, закрепятся выше 1800 долларов за унцию.). Бумаги ритейлеров ("Магнит", X5 Retail Group, "Лента") также могут смотреться лучше рынка при продаже цикличных акций", — полагает Кожухова.

Зварич указывает, что лучше рынка могут выглядеть внутренние сектора, в частности, "Магнит" и "фишки" в рамках электроэнергетики. А учитывая динамику рубля, локально поддержку могут получить металлурги, не исключает он.