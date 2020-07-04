МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Курс рубля к доллару, отыграв потери марта и вернувшись к отметкам в 68 за доллар, со второй половины июня вновь начал проседать. В конце месяца он пробил вверх психологическую отметку в 70 долларов, и в начале июля сохраняется на этом уровне.

По мнению экспертов, опрошенных агентством "Прайм", главные причины для этого следует искать за пределами нашей страны. Одна из историй, которая оказала давление на рубль – спекуляции по поводу антироссийских санкций со стороны США.

Сенатор-демократ США Боб Менендес внес поправки в оборонный бюджет страны, которые предусматривают санкции против президента и властей РФ за якобы "сговор" с талибами. Набор санкций стандартный — замораживание активов и запрет на въезд в страну, а также запрет на сотрудничество с оборонным и разведывательным секторами России.

Кроме того, американцы не оставляют попыток усилить санкционное давление на строящийся газопровод "Северный поток-2". В настоящее время в Конгрессе обсуждают два законопроекта – один более мягкий, второй жесткий. Последний, в частности, предусматривает санкций против компаний, осуществляющих инспекцию, испытания и сертификацию газопровода. Кроме того, в нем присутствует условие о вступлении положений законопроекта в силу задним числом.

Второй значимый фактор – котировки "черного золота". На нефть локально давит информация, о том, что Россия и Саудовская Аравия пока не обсуждали продление ограничения добычи нефти на август. Это говорит о том, что оно может быть смягчено после июля в соответствии с предыдущими договоренностями на 1 млн баррелей в сутки.

"Также давление на котировки оказали угрозы Саудовской Аравии начать ценовую войну на нефтяном рынке, если не удастся согласовать компенсацию превышения объемов добычи. Речь идет о невыполнении обязательств со стороны Анголы и Нигерии в рамках сделки", — напомнил аналитик "Фридом финанс" Евгений Миронюк.

В то же время Международное энергетическое агентство (МЭА) улучшило прогноз по спросу на нефть в 2020 году. Ожидается сокращение на 8,1 млн б/с вместо прежней оценки в 8,6 млн б/с. Так или иначе, котировки нефти стремятся, в краткосрочной перспективе, скорее к консолидации, чем к росту, говорит эксперт.

Наряду с локальной коррекцией на фондовых площадках на ослабление рубля в течение предыдущей недели повлияло и снижение потенциала понижения ключевой ставки Банком России сразу на 1 п.п. Целевой ориентир на текущий момент – 4% — может быть достигнут уже осенью. При этом инвесторы в российский госдолг получают дополнительную прибыль от роста стоимости ОФЗ при снижении ключевой ставки. Сейчас ключевая ставка — 4,5%, а это означает, что резких движений больше не будет. Как следствие, российская валюта становится более зависимой от конъюнктуры на глобальных фондовых и сырьевых рынках, теряя спекулятивный драйвер укрепления за счёт carry trade, предупредил аналитик.​

ПОВОДОВ ДЛЯ ОПТИМИЗМА НЕТ

При этом звучат самые разные прогнозы относительно будущего рубля, в том числе, оптимистичные. Так, глава Сбербанка Герман Греф предположил, что к концу 2020 года рубль может укрепиться до уровня 60–62 за доллар. Эксперты, однако, не особенно в это верят, исходя из текущих реалий.

"Укрепления курса рубля к доллару до уровней 60-62 можно, по нашему мнению, ожидать только в оптимистичном сценарии, вероятность реализации которого видится нам сдержанной", — рассуждает экономист "БКС Премьер" Антон Покатович.

К основным рискам для российской валюты он относит коррекцию рыночного оптимизма. Например, в случае значительного усиления опасений второй волны пандемии и нового витка паники на рынках в июле инвесторы могут вернуться к распродажам рисковых активов, что отразится, в том числе, давлением на нефть и снижением курса рубля к уровням 74 за доллар и ниже.

К аналогичному ослаблению может привести и реализация санкционных рисков в отношении России. Это становится более актуальным в преддверии намеченных на осень этого года президентских выборов в США – антироссийскую риторику для привлечения аудитории будут использовать все основные кандидаты. Потенциальные новые ограничения могут вызвать рост доходности ОФЗ в рамках 1% и максимальное влияние на курс доллара может быть порядка 7 рублей, считает Миронюк.

ДАВЛЕНИЕ НА РУБЛЬ

Исходя из этого, эксперты не видят особого позитива для рубля в пределах текущего года. "В данный момент он падает и стремится к 76-78 за доллар, думаю, что к концу лета он сможет пройти этот отрезок. На фоне санкций, дешевой нефти, дефицитного бюджета и отсутствия экономических реформ отечественная валюта будет оставаться слабой, склонной к внезапным девальвациям, волатильной", — считает главный аналитик "Алор брокер" Алексей Антонов.

Большие объемы торгов, которые можно было наблюдать при подходе пары доллар/рубль к уровню 69, могут говорить о том, что в том числе и резервные фонды были частично переведены в валюту, с расчетом на рост ее курса к концу года.

"Думаю, что создание китайскими компаниями консорциума для закупки российской и африканской нефти может оказать дополнительное давление на котировки, так как это со временем может превратиться в аналог ОПЕК, только состоящий из покупателей, а не продавцов нефти. Цена барреля Brent может вернуться к отметке 30 долларов за баррель, и тогда за доллар будут давать 80 рублей", — прогнозирует он.

Схожие оценки и у Покатовича – по его мнению, к концу года курс рубля может сформироваться вблизи уровней 73 (+/-2) за доллар. Он напомнил, что сезонность второго полугодия продолжит работать против рубля, а счет текущих операций по-прежнему будет ослабляться. Если Банк России продолжит снижать ставку, российский долг может потерять часть своей привлекательности для некоторых иностранных инвесторов, что может привести к соответствующему оттоку иностранного капитала и увеличить давление на курс.

НЕ ВСЕ ПОТЕРЯНО

Впрочем, шансы на позитив сохраняются. Если не будет внешних шоков, а реакция на наступление второй волны пандемии не окажется для экономики чрезмерной, велика вероятность сохранения текущего уровня цен на нефть. "В этом случае рубль к концу года будет находиться в рамках 68-76 за доллар. При продолжении ралли нефтяных котировок к уровням 50-60 долларов за баррель вероятно укрепление рубля в диапазон 60-68 за доллар", — полагает Миронюк.

В краткосрочной перспективе велика вероятность сохранения близких к текущим валютных курсов. Сейчас индекс доллара находится на двухнедельном максимуме и склонен расти, поэтому говорить об укреплении рубля слишком преждевременно.

"Полагаю, что и граждане будут придерживаться той же тактики, что и финансовые регуляторы, а именно — покупать валюту в свои небольшие мультивалютные корзины, используемые для сохранения ценности и для расходов в отпусках", — заключил Антонов.