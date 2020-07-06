БУЭНОС-АЙРЕС, 6 июл /ПРАЙМ/. Власти Аргентины сделали новое предложение кредиторам по реструктуризации госдолга и продлили срок для его рассмотрения, следует из сообщения министерства экономики страны.

"Аргентина объявила сегодня решение улучшить условия держателям внешнего долга по его обмену… в отличие от того, что было сделано изначально", — говорится в заявлении.

Кредиторы, быстро согласившиеся на реструктуризацию, получат более выгодные условия и компенсацию.

"Страна продлит срок истечения предложения до 17.00 по времени Нью-Йорка 4 августа", — говорится в сообщении.

Правительство уже несколько раз откладывало срок действия оферты по реструктуризации долга, стремясь договориться с кредиторами. Последний истекает 24 июля.

Аргентина не выплатила 22 мая проценты по облигациям в размере 503 миллионов долларов, она оказалась в состоянии уже девятого для страны дефолта, который юридически до сих пор не объявлен. Власти предложили кредиторам план, предусматривающий отсутствие платежей по долгу в течение трех лет, сокращение на 62% объема выплачиваемых процентов, а также списание части самого долга.