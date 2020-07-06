МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Цена на медь в понедельник увеличивается, инвесторы обратили внимание на активный рост на биржах АТР, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.42 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 1,05% — до 2,746 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам торгов пятницы на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,92% — до 6017 долларов, алюминия — на 0,43% до 1614 долларов, цинка — на 0,9%, до 2026 долларов за тонну.

Инвесторы в понедельник обратили внимание на рост бирж азиатского региона, который является крупнейшим потребителем меди в мире. Фондовые рынки АТР показывают рост до 5%.