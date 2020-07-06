МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 6 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
9:00 EUR Германия — Объём производственных заказов (м/м) (май) -25,8% 10,4% (факт)
10:30 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в секторе строительства от IHS Markit (июнь) 40,1  
11:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в строительном секторе (июнь) 28,9 47
12:00 EUR Еврозона — Объём розничных продаж (м/м) (май) -11,7% 15%
16:45 USD США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (июнь) 37 46,8
16:45 USD США — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (июнь) 37,5 46,7
17:00 USD США — Индекс занятости в непроизводственном секторе (ISM) (июнь) 31,8  
17:00 USD США — Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (июнь) 45,4 50
17:30 CAD Канада — Обзор экономической конъюнктуры Банка Канады /BoC/    

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Башнефть — закрытие реестра для выплаты див-дов 2019 (ГОСА — 24.06.2020) 158,95 (ао, ап) — див-д 2018 107,81 (ао, ап) — див-д 2019
  RUB ФосАгро — закрытие реестра для выплаты див-дов 1кв2020 (ВОСА — 19.06.2020) 24 (1кв2018) + 45 (1П2018) + 72 (9м2018) + 51 (фин) — див-д 2018, 72 (1кв2019) + 54 (1П2019) + 48 (9м2019) + 18 (фин) — див-д 2019 78 (1кв2020) — див-д 2020

 

 

 