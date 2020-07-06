События в сфере макроэкономики и бизнеса 6 июля
МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 6 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|9:00
|EUR
|Германия — Объём производственных заказов (м/м) (май)
|-25,8%
|10,4% (факт)
|10:30
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в секторе строительства от IHS Markit (июнь)
|40,1
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в строительном секторе (июнь)
|28,9
|47
|12:00
|EUR
|Еврозона — Объём розничных продаж (м/м) (май)
|-11,7%
|15%
|16:45
|USD
|США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (июнь)
|37
|46,8
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (июнь)
|37,5
|46,7
|17:00
|USD
|США — Индекс занятости в непроизводственном секторе (ISM) (июнь)
|31,8
|17:00
|USD
|США — Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (июнь)
|45,4
|50
|17:30
|CAD
|Канада — Обзор экономической конъюнктуры Банка Канады /BoC/
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Башнефть — закрытие реестра для выплаты див-дов 2019 (ГОСА — 24.06.2020)
|158,95 (ао, ап) — див-д 2018
|107,81 (ао, ап) — див-д 2019
|RUB
|ФосАгро — закрытие реестра для выплаты див-дов 1кв2020 (ВОСА — 19.06.2020)
|24 (1кв2018) + 45 (1П2018) + 72 (9м2018) + 51 (фин) — див-д 2018, 72 (1кв2019) + 54 (1П2019) + 48 (9м2019) + 18 (фин) — див-д 2019
|78 (1кв2020) — див-д 2020
https://1prime.ru/Financial_market/20200706/831728001.html