МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Курс рубля укрепляется к доллару и евро в начале торгов на поддержке растущей цены нефти марки Brent, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.05 мск понедельника снижался на 56 копеек — до 70,81 рубля, курс евро — на 31 копейку, до 79,98 рубля.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 1,52% — до 43,45 доллара за баррель.