МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. "Роснефть" в рамках программы обратного выкупа акций (buy back) за неделю с 29 июня по 3 июля выкупила 763 тысячи 611 ценных бумаг за 3,9 миллиона долларов при средневзвешенной цене 5,11 доллара за бумагу, сообщает компания.

За неделю было выкуплено 20 тысяч обыкновенных акций, причем 29 июня компания купила 5 тысяч акций, 30 июня — 5 тысяч акций, 1 июля акции не покупались, 2 июля — 5 тысяч акций, 3 июля — 5 тысяч акций.

Также за неделю "Роснефть" выкупила 743 тысячи 611 глобальных депозитарных расписок (ГДР): 28 июня — 180 тысяч ГДР, 30 июня — 236 тысяч 843 ГДР, 1 июля ГДР не покупались, 2 июля — 131 тысяч 768 ГДР, 3 июня — 195 тысяч ГДР.

За неделю с 22 по 26 июня компания выкупила 596 тысяч 686 ценных бумаг за 3,2 миллиона долларов при средневзвешенной цене 5,31 доллара за бумагу. Всего с начала запуска программы компания выкупила 38 миллионов 81 тысяча ценных бумаг на 163,2 миллиона долларов.

"Роснефть" запустила программу обратного выкупа акций 23 марта. Программа на 2 миллиарда долларов была одобрена в августе 2018 года и рассчитана на 2018–2020 годы. Швейцарский банк UBS является независимым агентом по реализации программы. Со стороны "Роснефти" приобретение акций осуществляется на 100%-ную "дочку" – ООО "РН-Капитал". Максимальный объем ценных бумаг, которые могут быть приобретены в рамках программы, составит не более 340 миллионов штук.