МОСКВА, 6 июля- ПРАЙМ. Рубль перешел к снижению и обновил минимумы с мая, несмотря на рост рынка нефти, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 12.45 мск рос на 59 копеек — до 71,99 рубля, курс евро — на 99 копеек до 81,27 рубля. Ранее в понедельник доллар поднимался до 72,08 рубля (максимум с 22 мая), евро – до 81,34 рубля (максимум с 4 мая).

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,4% — до 43,4 доллара за баррель.