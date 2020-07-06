МОСКВА, 6 июля — Dow Jones. Фондовые индексы Европы и фьючерсы на индексы США растут на фоне надежд на активное восстановление после пандемии и сообщения в китайских СМИ, подталкивающего инвесторов к поддержке бычьего рынка.

Shanghai Composite вырос на 5,7% до 3332,88 пункта, достигнув на закрытии максимума с февраля 2018 года. Лидировали акции брокерских компаний, банков, добывающих фирм, застройщиков и компаний, связанных с авиационной сферой. Фьючерсы на S&P 500 набрали 1,3%. Панъевропейский Stoxx Europe 600 повысился на 1,1%. CAC-40 и Dax набрали по 1,3%, а FTSE 100 – 1,7%.

"В последние недели данные по Китаю выглядят очень оптимистично. Его экономика вновь заработала, и это должно оказать некоторую поддержку мировому рынку акций", – отмечает Сима Шах, главный стратег Principal Global Investors.

По словам китайских рыночных аналитиков, сегодняшний подъем сложно объяснить каким-то одним фактором, хотя некоторые указали на статью на первой полосе китайской государственной газеты China Securities Journal. В ней говорится о важности поддержки " бычьего рынка в хорошем состоянии", учитывая усложняющуюся ситуацию во внешней политике Китая, напряженную финансовую и технологическую конкуренцию и сложности контроля за внутренними финансовыми рисками.

Инвесторы сравнили скачек на рынке Китая с волной оптимизма, стоявшей за ралли 2014 и 2015 годов, которое в итоге закончилось разрушительным крахом.

"Эта статья явно свидетельствует о намерении властей Китая поддержать ралли на местном рынке акций. Им это по силам. Они в прошлом это уже показали, используя государственые организации для покупки акций", – заметил Петр Матыс, стратег по валютам в Rabobank.

Китайский производитель микросхем Semiconductor Manufacturing International сообщил, что планирует при размещении акций в Шанхае привлечь около 6,57 млрд долларов. Компания в июне прошлого года провела делистинг с Нью-Йоркской фондовой бирже, на которой ее акции торговались 15 лет.

Сегодня инвесторам не помешал даже рост числа случаев коронавируса в США – перспективы восстановления и предположения о введении менее жесткого карантина перевесили. Благодаря возросшему интересу к риску индекс доллара WSJ вырос на 0,3%.

"Почти все считают, что таких жестких карантинных мер больше не будет, – отметил Джеймс Этей, старший инвестиционный менеджер Aberdeen Standard Investments. – Новости о вакцине успокаивают инвесторов".

На премаркете в США акции Dominion Energy набрали 9,4%. Эта компания, участвовавшая в строительстве трубопровода Atlantic Coast Pipeline, в воскресенье объявила о выходе из проекта, оцениваемого в 8 млрд долларов. Акции еще одного участника проекта – Duke Energy – выросли на 1,4%.

В Германии производственные заказы выросли в мае на 10,4%. В апреле, во время действия ограничительных мер, они резко упали. Майский подъем был обеспечен как внутренними, так и иностранными заказами, поскольку по всему миру возобновляется экономическая деятельность.

Акции Commerzbank, второго по величине банка Германии, подскочили на 7%. Банк в пятницу объявил об уходе председателя и гендиректора. На Commerzbank оказывает давление один из крупных инвесторов – Cerberus Capital Management.

В Европе ралли возглавляют акции финансового, автомобильного и авиакосмического секторов. По словам инвесторов, эти компании, вероятно, будут среди тех, кто больше всего выиграет от восстановления экономической активности, в том числе к ним относится производитель двигателей Rolls-Royce и поставщик автомобильных комплектующих Faurecia.

Инвесторы и трейдеры обратят пристальное внимание на индекс PMI для непроизводственной сферы, который опубликует институт Управления поставками в 14.00 по Гринвичу. Как ожидается, индекс укажет на небольшой рост в сфере услуг и строительства США в июне. Если рост произошел, это положит конец двухмесячному спаду в секторе, который наблюдался на фоне проблем, связанных с коронавирусом.

Нефть Brent подорожала на 1,5% до 43,45 доллара за баррель. Баррель WTI вырос в цене на 0,4% до 40,80 доллара.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США повысилась до 0,689%, тогда как в четверг составляла 0,670%. В пятницу рынки СА были закрыты в связи с государственным праздником.

Автор Anna Isaac, anna.isaac@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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