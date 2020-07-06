МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы растут в понедельник на фоне уверенного подъема на других мировых фондовых рынках — Азии и Европы, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.15 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 1,4%, до 26121 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,19%, до 10479 пунктов, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,14%, до 3164,62 пункта.

В понедельник в США отмечается рост фьючерсов на фондовые индексы, который говорит о том, что торги на американских фондовых рынках могут открыться в "зеленой" зоне после продолжительных выходных. В пятницу торги в США не проводились в связи с празднованием 4 июля Дня независимости. Трейдеры обратили внимание на рост на фондовых рынках Азии и Европы. В частности, особо рынки отметили рост на биржах Китая на 4-5%, чему способствовала, как пишет агентство Рейтер, достаточная ликвидность, дешевое финансирование и ожидания более быстрого восстановления деловой активности по сравнению с другими крупными странами, все еще борющимися с распространением коронавируса.

Участников торгов при этом беспокоит рост заболеваемости коронавирусом в США и его возможное влияние на крупнейшую мировую экономику. Так, согласно опубликованным в воскресенье данным университета Джонса Хопкинса, число выявленных случаев заражения COVID-19 в США за последние сутки увеличилось на 45,3 тысячи, скончались около 250 человек.

В первые часы торгов на настроения американских инвесторов могут повлиять данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) по деловой активности в сфере услуг США в июне. Ожидается, что индикатор в отчетном месяце поднялся до 49,5% с 45,4% в мае.

Акции американского сервис заказа такси Uber Technologies Inc. на предварительных торгах в США дорожают более чем на 5% на фоне сообщений в СМИ о том, что компания договорилась о покупке сервиса доставки еды Postmates примерно за 2,65 миллиарда долларов. Официальное заявление о сделке может быть сделано позднее в понедельник.