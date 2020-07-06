МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Международный холдинг Freedom Holding Сorp., представленный в России ИК "Фридом Финанс" и банком "Фридом Финанс", приобрел 100% акций одной из старейших на российском финансовом рынке ИК "Церих Кэпитал Менеджмент", говорится в пресс-релизе холдинга.

"Международный холдинг Freedom Holding Сorp., представленный в России ИК "Фридом Финанс" и банком "Фридом Финанс", сообщает о приобретении 100% акций АО ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"… Сумма и условия покупки не разглашаются. Объединение компаний намечено на конец 2020 года", — указывается в сообщении.

Сделке предшествовала процедура due diligence, финальный этап которой включал подтверждение соответствия условий слияния определенным корпоративным и регуляторным требованиям законодательств Соединенных Штатов и Российской Федерации, говорится в релизе. Ранее Freedom Holding Corp. получил одобрение на покупку АО ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" от Федеральной антимонопольной службы России, отмечается там же.

Основная цель приобретения – дальнейшее расширение бизнеса дочерней компании Freedom Holding Сorp. – ИК "Фридом Финанс" в России. АО ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" войдет в группу компаний, работающую в семи странах мира под брендом Freedom Finance, сообщается в релизе.

"Слияния и поглощения – одна из составляющих стратегии развития бизнеса Freedom Holding Corp. И для нас, и для компании "Церих" – это позитивное и взаимовыгодное сотрудничество. Приобретение акций АО ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" позволяет ООО ИК "Фридом Финанс" (российской части холдинга) укрепить свои позиции на российском рынке и нарастить клиентскую базу. Подчеркну, что в результате вхождения АО ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" в состав холдинга Freedom Holding Corp. клиенты "Цериха" получат… брокерские и банковские сервисы холдинга, а также прямой доступ к американскому фондовому рынку", – приводятся слова генерального директора ООО ИК "Фридом Финанс" и CEO Freedom Holding Corp. Тимура Турлова.

Freedom Holding Corp. предоставляет финансовые услуги в семи странах мира. Акции холдинга торгуются на NASDAQ. Деятельность Freedom Holding Corp. регулируется Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC, США). В России компания осуществляет деятельность через свою дочернюю структуру ООО ИК "Фридом Финанс", которая имеет офисы по брокерскому и банковскому обслуживанию в 34 городах страны и входит в топ-9 ведущих операторов Московской биржи по числу зарегистрированных клиентов, которое на сегодня превышает 49 тысяч.

ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" – один из старейших брокеров на российском фондовом рынке. Компания, основанная в 1995 году в Москве, предоставляет физическим лицам и корпоративным клиентам финансовые услуги: брокерское, дилерское и депозитарное обслуживание, доверительное управление. АО ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" стабильно входит в состав 15 крупнейших инвестиционных компаний России.