МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль в начале недели быстро растерял утренний рост, ушел в минус и обновил минимумы с мая против доллара и евро.

Санкционные риски стали основным поводом для ослабления российской валюты, несмотря на рост рынка нефти.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.38 мск рос на 60 копеек до 71,97 рубля, курс евро — на 1,16 рубля до уровня 81,45 рубля, следует из данных Московской биржи. Доллар в понедельник поднимался до 72,08 рубля (максимум с 22 мая), евро – до 81,49 рубля (максимум с 4 мая).

ОПЯТЬ САНКЦИИ

Российская валюта днем существенно теряет против доллара и евро, отыгрывая увеличение санкционных рисков.

Обстановка на внешних рынках сохраняется при этом весьма благоприятной: основные западные фондовые индексы растут на 1,1-1,8%, цена на нефть поднимается на 1,1%, а индекс доллара снижается.

По всей видимости, снижение рубля вновь вызвано санкционными угрозами, считает Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал". "Сегодня на рынке появилась информация о готовящихся санкциях Великобритании против отдельных граждан РФ (а также подданных Саудовской Аравии)", — добавил он.

Определенное давление на рубль оказали новости о снижении Минфином продажи валюты. Объем продаж ведомством по бюджетному правилу в период с 8 июля по 6 августа 2020 года составит 125,6 миллиарда рублей, ежедневно на эти цели будет направляться сумма в эквиваленте 5,7 миллиарда рублей. С 5 июня по 7 июля этот показатель должен составить 203,7 миллиарда рублей, ежедневно на эти цели направлялось валюты в эквиваленте 10,2 миллиарда рублей.

В итоге, доллар и евро днем росли к рублю на 0,8-1,5%. Рублевая цена нефти поднялась до уровня 3,1 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Одной из основных причин слабости рубля остается негативная динамика российского долгового рынка: индекс гособлигаций продолжает поступательно снижаться, вновь переписав двухмесячный минимум, отмечает Дмитрий Бабин из компании "БКС Брокер".

"В ближайшие сессии мы можем увидеть попытки скорректировать резкое снижение рубля и сегодняшние минимумы способны стать довольно сильными поддержками валюте РФ. Они соответствуют отметкам 72,08 рубля за доллар и 81,34 рубля за евро. Однако в случае ухудшения ситуации на мировых рынках данные технические препятствия могут быть пробиты и рубль ускорит снижение", — добавил он.

Поддержание санкционной риторики может уже в ближайшее время позволить доллару закрепиться выше 72 рублей, однако, вероятнее всего, санкционная риторика в очередной раз также быстро отойдет на второй план, позволив курсу вернуться в район 70 рублей против доллара, сказал Кравченко.