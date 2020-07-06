МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Российский рынок акций в понедельник растет по широкому кругу активов на фоне оптимизма на внешних площадках, дорожающей нефти и на дивидендных историях российских компаний, следует из данных торгов Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к 16.49 мск рос на 1,55%, до 2845,07 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,17%, до 1249,58 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 32 копейки — до 71,69 рубля, курс евро — на 1,03 рубля, до 81,32 рубля.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 0,42% — до 42,98 доллара за баррель.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Депозитарные расписки Mail.ru Group поднимаются на 6,43%.

В лидерах роста также бумаги "Ростелекома" (префы поднимаются на 3,23%, обыкновенные акции – на 2,07%) на фоне рекомендации совета директоров годовому собранию акционеров выплатить дивиденды по результатам 2019 года в размере 5 рублей на каждую обыкновенную и привилегированную акцию.

Также в лидерах роста – депозитарные расписки Х5 (3,08%), акции "Полюса" (2,82%), депозитарные расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (2,82%), акции "Детского мира" (2,71%), "Яндекса" (2,59%), АФК "Система" (2,5%), "Магнита" (2,44%) и акции ММК (2,42%).

Акции "Детского мира" растут в ожидании закрытия реестров под дивиденды за 2019 год 8 июля, размер дивидендов составит 3 рубля на одну обыкновенную акцию, отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

"С технической точки зрения бумаги находятся на грани входа в зону краткосрочной перекупленности с ближайшим важным сопротивлением 109 рублей. Не исключено, что акции продолжат повышение к указанной отметке до дивидендной отсечки. Ключевой краткосрочной поддержкой выступает отметка 100 рублей. В среднесрочной перспективе акции после возможной коррекции вниз обладают высокими шансами на возвращение к повышению и движение к 113 рублям", — добавляет она.

Среди лидеров снижения – акции ТГК-1 (-3,93%), депозитарные расписки Petropavlovsk (2,34%), акции "Иркута" (-1,89%), "Фармсинтеза" (-1,49%) и акции ОВК (-1,29%).

ПРОГНОЗЫ

Индекс Мосбиржи останется до конца дня в диапазоне 2780-2880 пунктов, полагает Александр Осин из "Фридом Финанс".

Оптимизм на американских биржах может взбодрить "быков", полагает Кожухова из "Велес Капитала".