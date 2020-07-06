МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в понедельник показывают рост в пределах почти 2% на общем оптимизме мировых фондовых рынков и сильной статистике, индекс NASDAQ продолжает рекордный рост, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.08 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) рос на 1,4%, до 26188,69 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,32%, до 3171,2 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднимался на 1,73%, до 10383,97 пункта, а ранее в ходе торгов достиг рекордных на данный момент 10408,33 пункта. Показатель 9 июня впервые поднялся выше психологической отметки в 10000 пунктов.

На мировых фондовых рынках наблюдается рост: биржи Азии поднялись в понедельник, при этом китайские индексы выросли почти на 4-6%, а рынки Европы поднимаются в пределах 1,7%. Трейдерам дает повод для оптимизма продолжающееся ослабление карантинных ограничений, что поддерживает ожидания инвесторов по восстановлению экономики.

Рынки оценивают и сильную внутреннюю статистику. Согласно данным Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), индекс деловой активности в сфере услуг США в июне вырос рекордными темпами — до 57,1% с майских 45,4%, прогноз составлял 50,1%.

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