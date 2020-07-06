МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Стоимость золота незначительно колеблется в цене в понедельник вечером на фоне опасений распространения коронавируса в США с одной стороны, и сильной американской статистики — с другой, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.23 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,04%, или на 0,55 доллара — до 1790,4 доллара за тройскую унцию. Минутами ранее показатель снижался на 0,05%. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 1,4% — до 18,573 доллара за унцию.

Трейдеров беспокоит продолжающийся рост заболеваемости коронавирусом в США. Так, согласно опубликованным в понедельник данным университета Джонса Хопкинса, более 49 тысяч новых случаев заражения коронавирусом выявлены в США за последние сутки, свыше 200 человек скончались. В начале июля некоторые штаты ввели ограничения на работу ресторанов и баров в связи со сложившейся ситуацией. Трейдеры предполагают, что на этом фоне ФРС будет продолжать свою мягкую монетарную политику. По итогам последнего заседания 9-10 июня регулятор ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на уровне от нуля до 0,25% годовых, отметив, что планирует ее удерживать на этом уровне до 2022 года.

"Учитывая, что все больше штатов США вновь вводят ограничения, баланс ФРС в итоге продолжит расти, а процентные ставки будут оставаться на низком уровне", — прокомментировали агентству Рейтер аналитики Phillip Futures, добавив, что это, в свою очередь, обеспечит поддержку стоимости золота.

В то же время, давление на стоимость более надежного золота оказывает сильная статистика из США. Так, по данным американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), индекс деловой активности в сфере услуг США в июне показал рекордный в истории его расчетов (с 1997 года) рост и достиг 57,1%. Аналитики ждали повышения показателя только до 50,1% с майских 45,4%.