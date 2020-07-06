МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Курс доллара к евро в понедельник вечером снижается, усиление аппетита трейдеров к риску сдерживает спрос на более надежные активы, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.23 мск курс евро к доллару рос до 1,1315 с 1,1248 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 107,55 иены со 107,5 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,39%, до 96,79 пункта. До выхода внутренней статистики показатель составлял около 96,6 пункта.

На мировых рынках наблюдается настроение склонности к риску. В результате фондовые рынки Азии выросли до 4-6%, Европы и США — растут примерно в пределах 1,5%, а американский доллар, который традиционно считается более надежным активом, дешевеет. Оптимизм инвесторов связан с ожиданиями восстановления экономики на фоне продолжающегося ослабления карантинных ограничений в мире.

При этом трейдеры продолжают следить за ситуацией вокруг пандемии коронавируса. Как сообщил ранее университет Джонса Хопкинса, в США за последние сутки выявлены более 49 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, всего в стране зафиксировано почти 2,89 миллиона случаев заражения, в мире — более 11 миллионов.

Трейдеры вместе с этим оценивают внутреннюю статистику по США, которая несколько сдержала снижение курса доллара. Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) в США в июне вырос до 47,9 пункта с 37 пунктов в мае, ожидался рост до 46,8 пункта. А согласно данным Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), индекс деловой активности в сфере услуг США в июне вырос рекордными темпами и составил 57,1% против майских 45,4%, прогноз составлял 50,1%.