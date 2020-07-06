МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Акции "Норникеля" упали в основную сессию почти на 5% на фоне оценки экологического ущерба из-за аварии на ТЭЦ в Норильске, свидетельствуют данные Московской биржи.

Акции "Норникеля" к 18.49 мск упали на 4,87%. Ранее в понедельник акции компании проваливались в моменте на 5,7%, до 17910 рублей – к минимумам с марта, реагируя на оценки ущерба.

Росприроднадзор оценил ущерб экологии, нанесенный аварией в Норильске, почти в 148 миллиардов рублей. Президент России Владимир Путин ранее поручил до 1 сентября оценить вред окружающей среде, причиненный из-за разлива дизельного топлива в Норильске.

Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края был введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК.

Ранее сумма ущерба не озвучивалась, а траты на ликвидацию последствий аварии оценивались "Норникелем" в 10 миллиардов рублей и более.