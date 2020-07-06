МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Рынок акций РФ по итогам основных торгов понедельника вырос по индексам на фоне дорожающей нефти и повысившихся западных биржевых индикаторов.

Так, рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов поднялся на 1,2%, до 2835,18 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,97%, до 1247,14 пункта.

Рынок нефти вечером растет вечером на 0,8%, до 43,13 доллара за баррель. Фондовые индексы западной Европы выросли на 1,5-2,1%.