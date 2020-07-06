МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы в понедельник выросли на 1,5-2% на фоне оптимизма по восстановлению экономики и сильной статистики, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 2,08%, до 6285,32 пункта, французский CAC 40 — на 1,49%, до 5081,51 пункта, немецкий DAX — на 1,56%, до 12723,9 пункта.

Мировые фондовые рынки в понедельник растут на фоне ожиданий восстановления экономики в условии поддерживающих мер. В результате рынки Китая увеличились на 4-6%, США — поднимаются на 1,5-2,5%.

Трейдеры обратили внимание и на новости по лекарству от коронавируса. В пятницу Еврокомиссия разрешила продажу первого лекарства от COVID-19 в Евросоюзе, им стал "Ремдесивир". Препарат был одобрен по ускоренной процедуре.

Поддержала торги и внутренняя статистика. Так, согласно официальным данным, розничные продажи в еврозоне в мае выросли на 17,8% по сравнению с апрелем при прогнозе роста на 15%. В годовом исчислении снижение составило 5,1% при прогнозе уменьшения на 7,5%.