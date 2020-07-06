МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос, отыгрывая улучшение конъюнктуры мировых фондовых и товарных рынков.

Оценки Росприроднадзора ущерба экологии, нанесенного аварией в Норильске (148 миллиардов рублей), обвалили акции компании почти на 5% — к минимумам с марта.

Индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов поднялся на 1,2%, до 2835,18 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,97%, до 1247,14 пункта.

РЫНОК ОПЕРСЯ НА ВНЕШНИЙ ПОЗИТИВ

Российский фондовый рынок в понедельник вырос, отыгрывая общее улучшение аппетита к риску на мировых торговых площадках.

Основные европейские фондовые индексы в понедельник выросли на 1,5-2% на фоне оптимизма по восстановлению экономики и сильной статистики. Так, розничные продажи в еврозоне в мае выросли на 17,8% по сравнению с апрелем при прогнозе роста на 15%.

Американские фондовые рынки вечером росли на 1,2-2%. Индекс деловой активности в сфере услуг США в июне вырос до 57,1% с майских 45,4%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) при ожиданиях на уровне 50,1%. Такой рост за месяц стал рекордным с начала расчетов показателя в 1997 году.

Рынок нефти прибавлял вечером 1% до 43,23 доллара за баррель. Оптимистичные ожидания по поводу восстановления мировой экономики на фоне мер поддержки финансовых регуляторов поддерживают нефтяные котировки. Кроме того, надежды на дисциплину в рядах ОПЕК+ также создают благоприятную конъюнктуру.

В лидерах роста цены на российском рынке оказались бумаги QIWI (+5,2%), акции "Яндекса" (+4,2%), "Детского мира" (+3,2%), " Мосбиржи" (+3,1%), "Магнита" (+2,7%). Бумаги "Газпрома" прибавили 1,2% на фоне новостей о том, что датское энергетическое агентство (DEA) разрешило Nord Stream 2 AG достроить "Северный поток 2" в своих водах с использованием трубоукладочных судов с якорным позиционированием.

Упали акции "Норникеля" (-4,9%), "Фармсинтеза" (-1,3%), префы "Татнефти" (-1,2%), акции "Юнипро" (-0,5%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В ходе сегодняшней сессии индекс Мосбиржи установил новые максимумы с середины марта, в моменте поднявшись выше 2850 пунктов, однако для удержания позиций над этим сопротивлением сил у рынка не хватило, в результате чего часть роста была нивелирована, а индекс Мосбиржи остался в диапазоне 2800-2850 пунктов, отметил Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"Мы продолжаем скептически оценивать текущий рост, опасаясь активизации продаж, как на мировых, так и на российском рынке. Кроме рисков пандемии и роста напряжения между США и Китаем, негативное влияние на рисковые активы может оказать старт сезона отчетностей компаний в США. Слабые данные за второй квартал и ухудшение прогнозов по показателям до конца года могут спровоцировать волну продаж на мировых рынках акций", — добавил он.

Во вторник не исключена частичная фиксация прибыли на рынке акций РФ, считает Александр Бахтин из компании "БКС Премьер".

"Статистический" оптимизм на рынках может начать вновь замещаться тревожностью по поводу возвращения к усилению вирусной угрозы и рисков эскалации напряженности по линии США-КНР. По нашим оценкам, индекс Мосбиржи во вторник будет колебаться в пределах 2770-2850 пунктов", — добавил он.