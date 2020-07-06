МОСКВА, 6 июл /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Рубль падает к доллару и евро на фоне роста санкционных рисков. Российская валюта обновила минимумы с мая, несмотря на рост нефтяных котировок.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.02 мск повышался на 45 копеек до 71,82 рубля, курс евро прибавлял 95 копеек до уровня 81,24 рубля, следует из данных Московской биржи. Днем доллар поднимался до 72,1 рубля (максимум с 22 мая), евро – до 81,56 рубля (максимум с 4 мая).

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ ГЕОПОЛИТИКИ

Российская валюта в начале недели не коррелирует с мировыми рынками рисковых активов. Так, основные европейские фондовые индексы в понедельник выросли на 1,5-2% на фоне оптимизма по восстановлению экономики и сильной статистики. Американские фондовые рынки вечером также росли — на 1,4-2,1%. Рынок нефти прибавлял вечером 1,2% до 43,3 доллара за баррель. Оптимистичные ожидания по поводу восстановления мировой экономики на фоне мер поддержки финансовых регуляторов поддерживают нефтяные котировки. Кроме того, надежды на дисциплину в рядах ОПЕК+ также создают благоприятную конъюнктуру.

Однако рубль провел большую часть торгов понедельника ниже уровней предыдущего закрытия. Основной причиной продаж российской валюты стали геополитические риски. Так, после поступления на прошлой неделе негативных сигналов из США, на этой неделе санкционные сигналы пришли из Великобритании. На рынке появилась информация о готовящихся санкциях этой страны против отдельных граждан РФ.

Определенное давление на рубль оказали новости о снижении Минфином продажи валюты. Объем продаж ведомством по бюджетному правилу в период с 8 июля по 6 августа 2020 года составит 125,6 миллиарда рублей, ежедневно на эти цели будет направляться сумма в эквиваленте 5,7 миллиарда рублей. С 5 июня по 7 июля этот показатель должен составить 203,7 миллиарда рублей, ежедневно на эти цели направлялось валюты в эквиваленте 10,2 миллиарда рублей.

В итоге, доллар и евро вечером прибавляют к рублю 0,6-1,2%. Рублевая цена нефти колеблется около 3,1 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Давление вирусного фактора на риск-аппетиты инвесторов сохраняется: многих странах активный рост числа заболевших продолжается, угрозы второй волны пандемии растут, рассуждает Антон Покатович из компании "БКС премьер".

"Во-вторых, геополитические риски в отношении РФ также продолжают набирать актуальность. В-третьих, для части рынка текущий рост нефтяных цен может рассматриваться как неустойчивый фактор поддержки рублевого курса. Мы также считаем, что в перспективе ближайших двух месяцев сохраняются риски возвращения нефти к уровням 40 долларов и ниже. Ожидаем, что в данных реалиях во вторник курс будет формироваться в диапазоне 71,4-72,5 рубля за доллар", — оценил он.

Доллар продолжает движение в рамках нижней половины диапазона 70-75 рублей, при этом ближайшими сопротивлениями росту американской валюты служат отметки 73 и 75 рублей, оценил Богдан Зварич из Промсвязьбанка.