ЕРЕВАН, 6 июл /ПРАЙМ/. Армянская телекоммуникационная компания Ucom выступает против приобретения своими экс-совладельцами, братьями Есаянами, основавшими компанию Team LLC, бизнеса холдинга Veon (контролирует российский "Вымпелком", бренд "Билайн") в Армении, говорится в заявлении Ucom.

Ранее в Veon заявили, что отказались от переговоров с ЗАО "Ucom" относительно возможной сделки с участием ее операционной компании в Армении. Заявление было сделано на фоне уголовного преследования в Армении соучредителя ГК "Галакси", председателя совета директоров компании Ucom Гургена Хачатряна.

В заявлении отмечается, что 26 июня Государственная комиссия по защите экономической конкуренции (ГКЗЭК) Армении обратилась в Ucom с просьбой разъяснить позицию компании по возможности слияния "Веон Армения" с Team LLC, который планирует приобрести 100% акций бизнеса Veon в республике. По данным компании, Team LLC обратилась в комиссию 8 июня с просьбой разрешить осуществление этой сделки.

"ЗАО "Ucom" представило свою позицию по указанной сделке, в частности заявив, что слияние подлежит запрету по нескольким причинам", — говорится в заявлении, размещенном в понедельник на сайте компании. В частности, согласно изложенной позиции, действия, предпринимаемые Team LLC и его руководством, "должны быть квалифицированы как недобросовестная конкуренция, в том числе с использованием нераскрытой, принадлежащей Ucom строго конфиденциальной информации". В компании считают, что заключение сделки противоречит статьям закона "О защите экономической конкуренции".

В заявлении отмечается, что бывший гендиректор Ucom Айк Есаян, а также его бывший заместитель, директор по стратегическому развитию Александр Есаян (который по сей день является членом совета директоров Ucom) "нарушили фидуциарные обязательства в отношении компании", а при переговорах с "Веон Армения" и подписании меморандума в ГКЗЭК "использовали считающуюся собственностью компании Ucom, строго конфиденциальную информацию, в том числе детали сделки с "Веон Армения".

В заявлении говорится, что в законодательстве и судебной практике ряда стран такое поведение получило название "доктрины присвоения корпоративных возможностей". "Таким образом, мы считаем, что именно в результате раскрытия и использования со стороны Есаянов принадлежащей компании Ucom строго конфиденциальной информации, Team LLC удалось в течение месяца провести переговоры и подписать меморандум с целью приобретения акций ЗАО "Веон Армения", в то время как переговоры по подобным сделкам занимают месяцы, если не дольше", — заявили в компании, пообещав защищать "свои нарушенные права" как в Армении, так и в зарубежных инстанциях.