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ВАШИНГТОН, 6 июл /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы США в понедельник закрылись ростом на 1,7-2,2%, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вновь обновил максимум, следует из данных торгов.

На момент закрытия (23.00 мск) индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) вырос на 1,78%, до 26286,83 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,59%, до 3179,67 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднялся на 2,21%, до рекордных 10433,65 пункта.

Лидеры высокотехнологичного рынка показали следующие результаты: акции Alphabet Inc. (Google) выросли на 2,02%, до 1499,65 доллара за штуку, Facebook – на 2,94%, до 240,28 доллара, Microsoft – на 2,15%, до 210,7 доллара.

В целом фондовые рынки США показали рост вслед за рынками Азии и Европы: биржи Азии поднялись в понедельник, при этом китайские индексы выросли почти на 4-6%, а рынки Европы поднимаются в пределах 1,7%. Трейдерам дает повод для оптимизма продолжающееся ослабление карантинных ограничений, что поддерживает ожидания инвесторов по восстановлению экономики.

Американские рынки оценивают и сильную внутреннюю статистику. Согласно данным Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), индекс деловой активности в сфере услуг США в июне вырос рекордными темпами — до 57,1% с майских 45,4%, прогноз составлял 50,1%.

На этом фоне главным неудачником стала Energy Transfer LP — компания-оператор нефтепровода Dakota Access, акции которой упали на 12,42%, до 6,17 доллара за акцию.

Суд в Вашингтоне в понедельник распорядился остановить работу нефтепровода Dakota Access по иску индейских племен, через чью территорию он проходит. Компания обещала обжаловать это решение. Нефтепровод работает уже три года, но суд постановил, что лицензирование его строительства было осуществлено с нарушениями.

Решение суда — это очередное поражение для энергетической отрасли и администрации Дональда Трампа, стремящейся облегчить строительство энергетической инфраструктуры. Накануне было официально объявлено о провале проекта крупного газопровода ACP на фоне многочисленных исков.