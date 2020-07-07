МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Курс доллара во вторник утром стабилен по отношению к другим основным мировым валютам, инвесторы с надеждой смотрят на перспективы восстановления мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.41 мск курс доллара к иене рос до 107,47 иены со 107,35 иены на прошлом закрытии. Курс евро к доллару опускался до 1,1303 с 1,1308 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,05%, до 96,77 пункта.

Инвесторы продолжают оценивать лучшие, чем ожидалось, данные по деловой активности в сфере услуг США. Согласно Институту управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), индекс в июне вырос рекордными темпами — до 57,1% с майских 45,4%, прогноз составлял 50,1%. Участники рынка видят в этом надежду на восстановление мировой экономики после пандемии COVID-19.

"Более общая картина заключается в том, что экономики снова вернулись к чему-то, похожему на V-образную форму", — считает экономист Westpac Banking Corporation Имре Шпайцер (Imre Speizer), мнение которого приводит агентство Рейтер.

Тем не менее, инвесторы по-прежнему следят за распространением коронавируса в мире. Некоторые штаты США по мере возникновения новых вспышек откладывают открытие экономик и возобновление активности. По данным университета Джонса Хопкинса, в США зарегистрировано уже почти 2,9 миллиона случаев коронавируса, более 130 тысяч человек скончались.