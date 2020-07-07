Cобытия в сфере макроэкономики и бизнеса 7 июля
МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 7 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:30
|JPY
|Япония — Индекс расходов домохозяйств (г/г) (май)
|-11,1%
|-16,2% (факт)
|2:30
|JPY
|Япония — Индекс расходов домохозяйств (м/м) (май)
|-6,2%
|-0,1% (факт)
|7:30
|AUD
|Австралия — Решение РБА /Резервного банка Австралии/ по процентной ставке (июль)
|0,25%
|0,25% (факт)
|9:00
|EUR
|Германия — Объём промышленного производства (м/м) (май)
|-17,5%
|7,8% (факт)
|10:30
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (г/г)
|2,6%
|10:30
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (м/м) (июнь)
|-0,2%
|-0,9%
|11:30
|GBP
|Великобритания — Производительность труда (1кв2020)
|0,3%
|16:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)
|17:00
|USD
|США — Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS /Job Openings and Labor Turnover Survey/ (май)
|5,046 млн чел
|4,85 млн чел
|17:00
|CAD
|Канада — Индекс деловой активности (PMI) Ivey (июнь)
|39,1
|20:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Рэндала Кворлса
|21:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Мэри Дэли (президент ФРБ Сан-Франциско)
|23:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|-8,156 млн барр
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|15:52
|RUB
|Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июнь)
|3%
|3% (прогноз)
|15:52
|RUB
|Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь)
|0,3%
|0,3% (прогноз)
|RUB
|Центральный телеграф — закрытие реестра для участия в ГОСА (30.07.2020, в заочной форме)
|7,41 (ао, ап) — див-д 2018
|11,83 (ао,ап, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 10.08.2020) — див-д 2019
|RUB
|ТГК-1 — закрытие реестра для выплаты див-дов 2019 (ГОСА — 22.06.2020)
|0,000644605 — див-д 2018
|0,001036523 — див-д 2019
|RUB
|Мегафон — СД (о созыве ВОСА)
|RUB
|Группа ЛСР — СД (финансовый отчет группы за 1к2020)
https://1prime.ru/Financial_market/20200707/831735358.html