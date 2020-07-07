МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Курс рубля усилил снижение к доллару и евро после старта торгов на фоне негативной динамики цены нефти марки Brent, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск вторника рос на 39 копеек — до 72,22 рубля, курс евро — на 32 копейки, до 81,55 рубля.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 1,21% — до 42,58 доллара за баррель.

На старте торгов рубль терял к доллару 9 копеек, к евро — 11 копеек.